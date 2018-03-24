شركة “صان” المصرية تفوز بمشاريع صيانة في آسيا وأفريقيا‎

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم السبت، فوز شركة “صان مصر” الحكومية بتنفيذ أعمال صيانة شاملة في العراق والأردن وأنجولا والجزائر.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الشركة تدرس الدخول للعمل في الكويت وإندونيسيا، إلى جانب عدد من الأسواق البترولية الواعدة بأفريقيا، كنيجيريا وموزمبيق وأوغندا وموريتانيا.

ونقل البيان عن وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، تأكيده على “أهمية زيادة القدرات التنافسية للشركات المصرية المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة، في ظل التوسعات التي تشهدها صناعة البترول محليًا وعالميًا”.

و”صان مصر” تعمل في مجالات الحلول الهندسية والإنشاءات والخدمات الفنية، وإعداد الدراسات الفنية ونظم إدارة الصيانة للصناعات البتروكيماوية.