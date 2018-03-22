وزير الطاقة السعودي: الطرح العام الأولي لأرامكو مازال واردًا خلال 2018

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت متأخر من اليوم الخميس، إن المملكة قد تمضي قدمًا في طرح عام أولي لشركة النفط “أرامكو” السعودية، في بورصة دولية مثل لندن أو نيويورك في النصف الثاني من 2018، على الرغم من شكوك أثيرت في السابق بأنها قد تؤجله إلى العام القادم.

وأبلغ الفالح رويترز في مقابلة بواشنطن، أن عملاق النفط السعودي قد يطرح لاكتتاب عام، إما محليًا أو دوليًا أواخر هذا العام.

وأضاف أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي لأرامكو، لكن مسؤولين سعوديين ما زالوا بحاجة إلى تقييم خطر “دعاوى قضائية غير موضوعية” محتملة قبل اتخاذ قرار نهائي.

ومضى قائلًا: “قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء… لم نغلق الباب أمام 2018”.