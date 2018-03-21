المملكة القابضة ومجموعة “الحكير” تجريان محادثات مع بنوك للحصول على قروض

تجري شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال، محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، بينما تجري مجموعة فواز عبد العزيز الحكير، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

وكان الرجلان محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، ويجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز الثلاثة مليارات دولار، في إشارة إلى أن الأسواق المصرفية صارت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا لتسويات مالية مع الحكومة.

وقالت مصادر مصرفية إنه “من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض، بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذرًا”.

ولم يتسن الوصول إلى مجموعة الحكير للتعليق، بينما أكدت المملكة القابضة عبر البريد الإلكتروني لوكالة “رويترز” أنها “بدأت محادثات مجددًا مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل إلى مليار دولار”.