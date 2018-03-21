الكويت تشيد مدينة صناعية متكاملة بكلفة 6.6 مليار دولار

قال مسؤول ،اليوم الأربعاء، إن الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 مليار دولار منها ستة مليارات دولار بمشاركة من القطاع الخاص.

وأوضح المدير العام المكلف للهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي عبدالكريم، أن الحكومة ستضطلع بتشييد البنية التحتية بكلفة 600 مليون دولار، وأن القطاع الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت.

وأضاف أن المدينة الجديدة “النعايم” التي ستقام على بعد 70 كيلومترًا إلى الغرب من مدينة الكويت، ستستوعب 50 ألف نسمة ، وأن العائد السنوي المتوقع لها 90 مليون دينار للقطاع الصناعي وحده.

وستبلغ مساحة المدينة الجديدة ستة كيلومترات مربعة.