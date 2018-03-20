شركة كريم: لم نتلقَ طلبًا بوقف عملياتنا في مصر

قالت شركة كريم، منافس الشرق الأوسط لشركة أوبر تكنولوجيز، اليوم الثلاثاء، إنها لم تتلقَ طلبًا رسميًا بوقف عملياتها في مصر، وستواصل العمل هناك كالمعتاد.

أدلت متحدثة باسم الشركة بتلك التصريحات بعد أن أمرت محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم، بتعليق تراخيص شركتي تطبيقات حجز سيارات الأجرة أوبر وكريم، لحين الفصل في دعوى قضائية لوقف خدماتهما في مصر، حسبما ذكرت مصادر قضائية.

وأبلغت متحدثة باسم كريم وكالة رويترز: “لم نتلقَ أي طلب رسمي لوقف العمليات. العمل يمضي كالمعتاد”.

أوبر تطعن

وفي السياق قال مصدر مطلع إن شركة أوبر تكنولوجيز تنوي الطعن على أي قرار محكمة بتعليق تراخيصها في مصر.

وأضاف المصدر أن أوبر لم تتلق إخطارًا رسميًا بحكم المحكمة، لكن الشركة ستطعن على أي تعليق لعملها بما يكفل استمرار النشاط كالمعتاد.