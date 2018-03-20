“الفطيم العقارية” المصرية: 30 مليار جنيه تكلفة مشروع “كايرو فستيفال سيتي”

أعلن العضو المنتدب لشركة “الفطيم العقارية” المصرية، أشرف عز الدين عبدالفتاح، اليوم الثلاثاء، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع “كايرو فستيفال سيتي” تبلغ نحو 30 مليار جنيه (1.71 مليار دولار) حتى 2023.

يأتي ذلك مقارنة مع تقديرات سابقة للشركة، أشارت إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تتراوح بين 15 و17 مليار جنيه.

وقال عبدالفتاح، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن “ثلث تلك الاستثمارات سيأتي عبر قروض والباقي ستموله الشركة ذاتيًا”، مضيفًا أن “نسبة تنفيذ المشروع ككل بلغت 60 في المائة، وأن الشركة أنفقت 12 مليار جنيه فيه حتى الآن”.

وأشار إلى أن الجزء السكني من المشروع مقام على مساحة 1.1 مليون متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من الجزء الفندقي هذا العام بتكلفة استثمارية بلغت أربعة مليارات جنيه.

وأوضح عبدالفتاح، أن “مبيعات الشركة المتوقعة لهذا العام تبلغ 4.5 مليار جنيه، مقارنة مع 2.9 مليار جنيه في العام الماضي”.

وأضاف أن استثمارات شركته هذا العام ستبلغ 2.5 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار العام الماضي.

وكانت الشركة قد بدأت العمل في مشروع “كايرو فستيفال سيتي”، الواقع في التجمع الخامس بشمال شرق القاهرة العام 2008.

ويقام المشروع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، ويضم مركزًا تجاريًا ومنطقة إدارية وفنادق ومدارس ومنشآت طبية ووحدات سكنية.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم طرح أربعة مشروعات هذا العام، تنقسم إلى مشروعين سكنيين وآخرين إداريين في “كايرو فستيفال سيتي” بتكلفة 7.5 مليار جنيه، ومبيعات متوقعة 15 مليار جنيه، مضيفًا أن المشروعات الأربعة ستنتهي ويتم تسليمها خلال ثلاث سنوات.

وتابع أن شركته ستبدأ بناء فندق خمس نجوم بطاقة 270 غرفة، و50 شقة فندقية، على أن ينتهي خلال 2023. مبينًا أن الشركة ستضيف 27 ألف متر مربع لمساحة مركز التسوق بمشروع “كايرو فستيفال سيتي” لتصل مساحته إلى 222 ألف متر مربع، وأن التوسعات ستبدأ في العام 2019، على أن تنتهي في العام 2023 بتكلفة تزيد عن مليار جنيه.