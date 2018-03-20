الكويت تعرض فرصًا وصفقات بقيمة 100 مليار دولار في ملتقى للاستثمار

انطلق في مدينة الكويت الثلاثاء، فعاليات “ملتقى الكويت للاستثمار 2018” لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة، بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار.

وتأتي الفرص في إطار الشراكات الاستثمارية والصفقات الإستراتيجية التي تطلقها الكويت، في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والكهرباء والماء، والتنمية الحضرية والإسكان، والرعاية الصحية والتعليم، والنقل والسياحة.

وقال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مشعل جابر الأحمد الصباح، في بيان صحفي صدر عنه الثلاثاء، “شهد العامان المنصرمان تدفقاً قوياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة إلى دولة الكويت”.

وتلقت الكويت في الفترة الأخيرة نحو 14 طلبًا من شركات أجنبية للترخيص الاستثماري داخل الكويت، بحجم استثمارات يصل إلى 2.5 مليار دولار.

وتوفر الكويت ملكية أجنبية كاملة لتأسيس الشركات القانونية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى الإعفاء الضريبي حتى 10 أعوام، والإعفاء من الرسوم الجمركية على المشاريع.

وحققت الشركات الأجنبية العاملة في الكويت العام الماضي، أرباحًا بلغت 3 مليارات دولار، لتستحوذ على 32% من إجمالي أرباح القطاع الخاص المحصلة خلال العام، البالغة 9.4 مليار دولار.