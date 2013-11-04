بلاكبيري تتراجع عن قرار بيعها

قالت شركة بلاكبيري للهواتف الذكية الإثنين، إنها قررت التخلي عن خطة بيعها وتعتزم بدلا من ذلك تغيير رئيسها التنفيذي وجمع نحو مليار دولار من المؤسسات الاستثمارية بما فيها أكبر مساهميها.

وتراجع سهم بلاكبيري 16.3 بالمئة إلى 6.50 دولار في تعاملات ما قبل فتح السوق. وقالت الشركة إنها ستجمع هذه الأموال من خلال طرح خاص لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم.

ومن المقرر تعيين جون تشين في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي على أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة بينما تبحث الشركة عن رئيس تنفيذي جديد لها. وكان تشين رئيسا تنفيذيا لشركة سايبيز لبرامج قواعد البيانات التي استحوذت عليها شركة ساب في عام 2010.

وانضم تشين إلى مجموعة سيلفر ليك للاستثمار المباشر للعمل ككبير للمستشارين في العام الماضي.