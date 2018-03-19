بغداد تجري محادثات مع البنك الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي

بحث رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، في بغداد، اليوم الإثنين، مع وفد من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك محمود محي الدين، هيكلة الاقتصاد العراقي، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل.

وقال سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم العبادي، إن “رئيس الوزراء بحث أيضًا، فتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الدخول إلى السوق العراقية”.

وأضاف الحديثي، أن “إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي يشمل إعادة النظر في النظام المصرفي، سواء كان الحكومي أو التابع للقطاع الخاص، وهذا ما تعمل عليه الحكومة الآن”.

وبدأ العراق تطبيق حزمة قوانين اقتصادية، هي قانون التعرفة الجمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتج الوطني؛ تنفيذًا للبرنامج الحكومي الذي تبناه رئيس الحكومة حيدر العبادي لتنفيذه، خلال فترة ترأسه الحكومة، ضمن مساعي تعزيز الإيرادات المالية.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط، بنسبة تصل نحو 97%.

ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط.