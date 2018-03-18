“زين السعودية” تمدد قرضًا بقيمة 600 مليون دولار مع بنك صيني

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات، تمديد اتفاقية تمويل تجاري بقيمة 2.25 مليار ريال سعودي (600 مليون دولار)، من بنك الصين الصناعي والتجاري (أندستريال آند كوميرشل بانك أوف تشاينا)، لمدة سنة حتى أغسطس/ آب 2019.

وكانت الشركة، وهي ثالث مشغل للهاتف الجوال في البلاد، قد وقعت الاتفاقية الأساسية لقرض في أغسطس/ آب 2016، كجزء من مشروع إعادة هيكلة القروض الذي أجرته زين، بحسب إفصاح الشركة للبورصة المحلية، اليوم الأحد.

وتحمل الاتفاقية الجديدة مع بنك الصين الصناعي والتجاري، نفس الشروط والأحكام، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بالاتفاقية السابقة لنفس القرض.

وكان من المفترض وفقًا للعقد الأساسي، الموقع في أغسطس/ آب 2016، أن يكون تاريخ السداد في أغسطس من العام الجاري، فيما العقد الجديد يمدد فترة السداد سنة إضافية حتى 2019.

و”زين السعودية” مملوكة من الشركة الأم “مجموعة زين الكويتية” بنسبة 37%، وهي ضمن ثلاث شركات تقدم خدمات الهاتف الجوال في البلاد.