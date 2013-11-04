نمو مبيعات سيارات نيسان في الصين

شنغهاي- قالت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور الاثنين إن مشروعا مشتركا لها، باع 114 ألفا و700 سيارة في الصين، بزيادة 127.8 % على أساس سنوي.

يأتي ذلك في أعقاب قفزة 83 % على أساس سنوي في أيلول/ سبتمبر، وزيادة 1% في آب / أغسطس.

و تنتج نيسان السيارات في الصين ضمن شراكة مع دونغ فنغ أوتوموبيل غروب.

الزيادة القوية في المبيعات ترجع جزئيا إلى التدني الشديد في أرقام العام الماضي.

وكانت اليابان عمدت في أيلول / سبتمبر الماضي إلى فرض سيادتها على جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، مما أوجد مشاعر مناهضة لها في الصين وأثر سلبا على مبيعات منتجاتها في الأشهر التالية.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي باعت نيسان مليونا و 400 سيارة بزيادة 7.1 % عن الفترة ذاتها قبل عام.