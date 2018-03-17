“أرامكو” تعتزم إنشاء جزيرتين صناعيتين ومنصة بحرية عائمة شرق السعودية‎

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، اليوم السبت، أنها ستنشئ جزيرتين صناعيتين ومنصة بحرية عائمة في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة الجبيل شرق المملكة، بهدف زيادة الإنتاج.

وقال عدنان المعيبد، المدير العام لميناء الملك فهد، في تصريح لصحيفة الحياة السعودية، إن “رؤية الميناء الاستراتيجية تستهدف جعله صرحًا عملاقًا ضمن المنظومة الداعمة للاقتصاد السعودي”.

وأضاف المعيبد أن الميناء سيزيد المنافسة في مجالي النقل والخدمات اللوجيستية على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والعالمية.

ولم يقدم المعيبد أي تفاصيل إضافية عن المشروع.

وأنشئ ميناء الملك فهد عام 1974 على الساحل الشرقي للمملكة لتصدير النفط ومشتقاته والمواد البتروكيماوية الصلبة والسائلة إلى جميع أنحاء العالم.

وأعلنت حكومة المملكة منذ قرابة عامين، عزمها طرح 5 بالمائة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام خلال 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد الذي تضرر جراء التراجع الحاد في أسعار النفط.