صندوق مبادلة “الإماراتي” يجري محادثات لشراء حصة في شركة برازيلية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن مبادلة للتنمية، صندوق الثروة السيادي الإماراتي، تسعى للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سوبرفيا البرازيلية لتشغيل السكك الحديدية بالضواحي، والتي تسيطر عليها شركة أودبريشت.

تأتي عملية البيع في إطار تخارج أودبريشت من أصول؛ بهدف سداد دين في أعقاب فضيحة فساد هي الأوسع على الإطلاق في البرازيل.

وأكد أحد المصادر طالبًا عدم نشر اسمه، أنه لم يتم تقديم عروض ملزمة حتى الآن.

وقال مصدران، إن مبادلة تعكف على تقديم عرض مشترك مع شركة فينسي الفرنسية للبنية التحتية. وقال أحد المصادر، إن هناك مجموعة ثانية مهتمة بالشركة تتمثل في صندوق للبنية التحتية.

اشترت أودبريشت 60% من شركة سوبرفيا لتشغيل قطارات الركاب في 2011، حيث تشغل الشركة قطارات الضواحي في 12 مدينة في ولاية ريو دي جانيرو وتنقل يوميًا نحو 750 ألف شخص.

وامتنعت أودبريشت وبي.تي.جي ومبادلة عن التعليق. ولم ترد فينسي حتى الآن على طلبات للتعقيب.