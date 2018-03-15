السعودية تدعو شركة جنرال إلكتريك لنقل تقنياتها إلى السوق المحلية

دعا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية لتعزيز استثماراتها في المملكة، ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليًا.

وجاء ذلك، خلال جلسة عقدها الوزير السعودي، الخميس، في الرياض، مع رئيس مجلس إدارة شركة “جنرال إلكتريك” جون فلانري، بحسب ما ذكرت الوزارة السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتعمل “جنرال إلكتريك” في السعودية منذ سنوات طويلة، ولديها عدد من الفروع في مناطق المملكة.

ولم ترشح تفاصيل أخرى بشأن اللقاء الذي جمع الجانبين، لكنه يأتي ضمن مساعي المملكة إلى توطين العديد من الصناعات لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

ووقّعت الشركة، في مايو/ أيار 2017، مذكرات تفاهم ومشاريع مع السعودية بقيمة 15 مليار دولار، في مجالات: الطاقة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتعدين، تتوج شراكة طويلة تزيد على 80 عامًا من الحضور للشركة في المملكة.

ولدى “جنرال إلكتريك” استثمارات مشتركة مع “أرامكو السعودية”، والعديد من الشركات المحلية العاملة في قطاعات التعدين والطاقة.

وترفض السعودية، البقاء كمستورد للعديد من السلع في مجالات الأسلحة، والسيارات، وبعض الصناعات الكهربائية والتعدينية، مع تسجيلها ثاني أكثر مستورد للأسلحة في العالم خلال 2017، وفق تقرير صدر أخيرًا عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.