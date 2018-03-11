“صحار ألمنيوم” العُمانية تتوقع ضررًا غير مباشر لفرض الرسوم الأمريكية

أعلنت شركة “صحار ألمنيوم” العمانية، وهي من أكبر منتجي الألمنيوم في الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إنها قد تتضرر بشكل غير مباشر من الرسوم التي فرضتها الحكومة الأمريكية على واردات الألومنيوم.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، قرار فرض رسوم جمركية بلغت 25 % و10 % على واردات الصلب والألومنيوم على التوالي، وتستثنى كلًا من المكسيك وكندا.

وقالت “صحار ألمنيوم” في بيان، إنها لن تتأثر مباشرة لأنها حاليًا لا تصدر خام الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، ولكن التأثير سيكون بالأسواق الإقليمية التي تنشط بها الشركة.

وسيسبب فرض الرسوم الأمريكية، لحماية المنتجات المماثلة المصنعة في الولايات المتحدة، زيادة في معروض السلعة داخل الأسواق الإقليمية، ما يدفع نحو خفض الأسعار لتسجيل مبيعات جديدة.

وتأسست الشركة العُمانية في 2004، وهي ملكية مشتركة لشركات النفط العمانية وأبوظبي الوطنية للطاقة ومجموعة ريو تينتو متعددة الجنسيات.