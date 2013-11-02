هوندا تجمع 344 ألف سيارة فان من أمريكا

ديترويت - قالت شركة هوندا موتور اليابانية لصناعة السيارات إنها ستجمع نحو 344 ألف عربة فان صغيرة من طراز أوديسا في الولايات المتحدة لإصلاح خلل في برنامج الكمبيوتر ربما يؤدي إلى تشغيل كوابح السيارة فجأة وبعنف دون أن يضغط السائق على دواسة الفرامل.

ولكن هوندا أوضحت أنها لن تتمكن من القيام بالإصلاحات اللازمة قبل الربيع المقبل عندما تتوفر قطعة الغيار المطلوبة .

وقالت هوندا إنها لا تعلم شيئاً عن وقوع أي حوادث أو إصابات بسبب هذه المشكلة التي تؤثر على السيارات الفان الصغيرة من هذا الطراز والتي صنعت عامي 2007 و2008.

وقالت هوندا إنّ نظام مساعدة ثبات السيارة في هذه الطرز يمكن أن يصاب بخلل إذا تمت قيادة السيارة بطريقة معينة. ويمكن لنظام مساعدة ثبات السيارة أن يشغل المكابح فجأة دون إضاءة أنوار المكابح مما يزيد من خطر وقوع تصادم.

وقالت الشركة إنه إلى حين توفر قطع الغيار اللازمة فإنها سترسل خطابات لأصحاب السيارات تصف لهم الطرق اللازمة لضمان فحص نظام مساعدة ثبات السيارة عند إعادة تشغيلها.

وأضافت أنها سترسل خطاباً ثانياً لأصحاب السيارات لدى توفر قطعة الغيار اللازمة العام المقبل.