نيسان تخفض توقعات أرباحها لـ 20 بالمئة

اليابان- خفضت شركة نيسان موتور توقعاتها لصافي الأرباح السنوية نحو 20% اليوم متأثرة بتباطؤ المبيعات في الصين وجنوب شرق آسيا واستدعاء عدد كبير من السيارات في أيلول/ سبتمبر.
وقالت ثاني أكبر شركة يابانية لصناعة السيارات من حيث حجم المبيعات إنها تتوقع تسجيل أرباح صافية قدرها 355 مليار ين (3.62 مليار دولار) في السنة التي تنتهي في آذار/ مارس 2014 مقارنة مع التوقع السابق البالغ 420 مليار ين.
وجاءت نتائج نيسان في فترة تموز/ يوليو – أيلول/ سبتمبر، فوق التوقعات مع ارتفاع صافي الربح 2% بعد نمو المبيعات في اليابان بفضل سيارة جديدة صغيرة سعة محركها 660 سنتيمترا مكعبا، وطلب قوي في الولايات المتحدة.
وبلغ صافي ربح الربع الثاني من السنة المالية 107.8 مليار ين ارتفاعا من 106 مليارات ين في الفترة المقابلة من العام الماضي.