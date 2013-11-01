نيسان تخفض توقعات أرباحها لـ 20 بالمئة

اليابان- خفضت شركة نيسان موتور توقعاتها لصافي الأرباح السنوية نحو 20% اليوم متأثرة بتباطؤ المبيعات في الصين وجنوب شرق آسيا واستدعاء عدد كبير من السيارات في أيلول/ سبتمبر.

وقالت ثاني أكبر شركة يابانية لصناعة السيارات من حيث حجم المبيعات إنها تتوقع تسجيل أرباح صافية قدرها 355 مليار ين (3.62 مليار دولار) في السنة التي تنتهي في آذار/ مارس 2014 مقارنة مع التوقع السابق البالغ 420 مليار ين.

وجاءت نتائج نيسان في فترة تموز/ يوليو – أيلول/ سبتمبر، فوق التوقعات مع ارتفاع صافي الربح 2% بعد نمو المبيعات في اليابان بفضل سيارة جديدة صغيرة سعة محركها 660 سنتيمترا مكعبا، وطلب قوي في الولايات المتحدة.