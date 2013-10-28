تراجع صافي ربح اتصالات الإماراتية

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شركة اتصالات تصرح أن الإنفاق الرأسمالس رالمجمع زاد بنسبة 39 على أساس سنوي في الربع الثالث ليصل إلى 1.3 مليار درهم.