تعاون زراعي بين إسرائيل وقطاع غزة

أمضى 20 تاجرا فلسطينيا للفواكه اليومين الأخيرين في إسرائيل حيث حلوا ضيوفا على نظرائهم تجار الفواكه الإسرائيليين ووقعوا في نهاية اللقاء على إتفاقية تعاون تبلغ قيمتها المالية مليوني دولار.

وأكد مصدر إسرائيلي رفض الإفصاح عن إسمه أن هذا اللقاء جرى بمعرفة وبموافقة الحكومة الإسرائيلية وحكومة حماس في غزة.

وبموجب هذه الإتفاقية تصدر إسرائيل للقطاع 200 ألف طن من الفواكه في كل موسم.

وقال مدير منظمة زارعي الفواكه ايتسيك كوهن إنه ورفاقه التجار الإسرائيليين يرون في هذه الزيارة قفزة في التعاون الخجول القائم بين الطرفين، وذلك لأن أهميته تفوق حدود التجارة.

وأضاف أنه يرى فيها بارقة أمل وتمهيدا لعملية السلام القادمة حتما بين الشعبين.