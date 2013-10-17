تويوتا تستدعي 800 ألف سيارة في أمريكا

نيويورك- قالت شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات إنها قررت استدعاء نحو 803 آلاف سيارة في الولايات المتحدة أغلبها من طراز كامري إنتاج عامي 2012 و2013 بسبب مشكلات محتملة في جهاز تكييف الهواء.

ويشمل الاستدعاء نحو 885 ألف سيارة إجمالاً في أنحاء العالم من طراز كامري وأفالون وفينزا من بينها 44 ألفاً في كندا و10600 في المكسيك و9100 في السعودية والبقية منتشرة في 15 دولة أخرى.

وقالت تويوتا إنّ المياه قد تتسرب من مكثف جهاز تكييف الهواء إلى وحدة التحكم في الوسائد الهوائية وهو ما قد يؤدي إلى فتح الوسائد وامتلائها بالهواء في غير الوقت المناسب.

وذكرت الشركة أنّ هذه المشكلة أدّت إلى إصابتين "طفيفتين" ولم تؤد إلى حوادث.