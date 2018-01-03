مصر تنفق 13 مليار جنيه لزيادة سرعات الإنترنت بعد شكاوى المتعاملين

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، أنها أنفقت 13 مليار جنيه؛ لزيادة الحد الأدنى لسرعات الإنترنت في البلاد، وحل مشاكل الخدمة التي ظهرت مؤخرًا.

وقالت الشركة في بيان: إن “المشكلة الفنية التي أثرت في كفاءة الخدمة المقدمة في مصر ودول الجوار خلال اليومين الماضيين كان سببها قطع أحد كابلات الإنترنت بالبحر المتوسط”.

وأوضحت أن “الخدمة تمت استعادتها بعد 24 ساعة فقط”، لافتًا إلى أن “مصر تملك نقطة تجميع للإنترنت للحفاظ عليه وعلى سرعته، وإذا حدث قطع في أي كابل يتم نقل الخدمة إلى أحد الكابلات المجاورة”.

وشهدت خدمات الإنترنت في مصر، مؤخرًا، تعثرًا أرجعته الشركة العامة المصرية للاتصالات حينها إلى أسباب فنية تجري معالجتها.

وتعد الشركة العامة المصرية للاتصالات، شركة “تي إي داتا” المستحوذ الأكبر على حصة الإنترنت الثابت في السوق بحصة تزيد على 70%، في حين تقدم 4 شركات أخرى خدمات الإنترنت للمشتركين، متقاسمةً حصة سوقية أقل من 30%.