ما حقيقة سحب شركة “هيلتون” العالمية لاستثماراتها من مصر؟

كشفت الغرفة التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأربعاء، أن ما يتداول خلال اليومين الماضيين بشأن قيام شركة “هيلتون” العالمية للفنادق بسحب استثماراتها من مصر هو إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وقال مسؤول بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن الشركة ستضاعف حجم استثماراتها في مصر خلال 2018، عبر إنشاء 7 فنادق جديدة في بضع محافظات سياحية مصرية.

وأضاف نائب رئيس شعبة الفنادق بالغرفة التجارية، ناجي العريان، أن الشركة تتطلع للاستفادة من التنوع السياحي الذي ستشهده مصر خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أنها قدمت طلبات بإنهاء إجراءات إنشاء فنادق، ومناطق سياحية جديدة في الغردقة وشرم الشيخ.

وتداولت صحف مصرية ،خلال اليومين الماضيين، أنباء حول اعتزام شركة “هيلتون” سحب استثماراتها بمصر، والتي تقدر بملايين الدولارات.

ونقلت الصحف عن مالك منتجع “كارلتون” للشقق الفندقية‏، أدهم حسن، قوله إن مجموعة فنادق “هيلتون” العالمية قررت الخروج من السوق المصرية في شرم الشيخ وإنهاء استثماراتها بها.

وأرجع المستثمر السياحي سبب إقدام “هيلتون” على تلك الخطوة، أنها توقعت مواسم سياحية غير جيدة في مصر خلال السنوات المقبلة.

وتعد شركة “هيلتون” من أكبر الشركات التي تضخ استثمارات فندقية في مصر، حيث وسعت من نشاطاتها السياحية في بعض المحافظات قبل عام 2011، ليصل عدد الغرف الفندقية الخاصة بها 6300 غرفة باستثمارات تصل 350 مليون جنيه.

وأعلنت الشركة -أخيرًا- عن رغبتها في زيادة الغرف الفندقية لها في مصر 40% خلال السنوات الأربع المقبلة، بالتزامن مع عودة السياحة الروسية إلى مصر، بعد توقف دام لفترات طويلة.

يشار إلى أن معدلات الناتج السياحي في مصر انخفضت بعد أزمة سقوط الطائرة الروسية عام 2015، لتقرر بعض الدول تعليق رحلاتها إلى مصر.

يذكر أن شركة “هيلتون” العالمية، والمدرجة في بورصة نيويورك، إحدى الشركات العالمية الرائدة في عالم الضيافة، إذ تضم أكثر من 4300 فندق في 94 دولة حول العالم.