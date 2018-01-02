قناة السويس تمدد “تخفيضات العبور” في 2018

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن استمرار منح تخفيضات على رسوم العبور، لناقلات النفط العملاقة والحاويات وسفن الصب العامة والجافة خلال العام الجاري، بنسب تتراوح ما بين 40 – 75٪ من قيمة رسوم العبور.

وقالت إدارة قناة السويس في بيان، اليوم، إن تجديد منح هذه التخفيضات للعام الثاني على التوالي؛ جاء “تلبية لرغبة ملاك السفن، وتشجيعًا لجذب المزيد من السفن لعبور القناة، ومنافسة الطرق البديلة”.

وتقرر منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة، القادمة من أو (المتجهة إلى)، من دولة جنوب إفريقيا إلى ميناء “اسكندرون” التركي، وما غربه، حتى ميناء “مرمريس” بتركيا أو العكس، خفضًا بنسبة 40٪.

وأكد البيان، أن التخفيضات، تمنح لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وتتراوح التخفيضات ما بين 45 – 65٪ من رسوم العبور، طبقًا لوجهة الموانئ.

ونقل البيان عن رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، قوله: إن “التخفيضات، تعد ضمن سياسة إدارة قناة السويس المرنة؛ لجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية”.

وشملت التخفيضات، منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من الموانئ، التي تقع في منطقة جنوب غرب وجنوب وشرق أستراليا، والمتجهة إلى موانئ شمال غرب أوروبا، تخفيضًا قدره 75٪ من رسوم العبور العادية.

وأكدت إدارة القناة، استمرار منح تخفيضات لناقلات البترول العملاقة العابرة للقناة، بالتكامل مع “سوميد” على طريق (الخليج العربي/ الخليج الأمريكي أو منطقة الكاريبي )، في رحلتها الدائرية المحملة والفارغة.

و”سوميد”، هو خط بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس (شمال شرق)، إلى “سيدي كرير” على ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية (شمال مصر).

وخلال العام الجاري، خفضت هيئة قناة السويس، رسوم رحلة الناقلات العملاقة “ذهاب وعودة”، التي تزيد حمولتها عن 250 ألف طن إلى 335 ألف دولار، مقابل 385 ألف دولار في العام الماضي.

وأرجعت القناة قرارها، إلى “تشجيع الناقلات لاستخدام طريق قناة السويس، بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح”.

وبلغت عائدات قناة السويس التقديرية لعام 2017، طبقًا لتصريحات مميش، 5.290 مليار دولار تقريبًا، بزيادة بنسبة 5.6٪، مقابل 5.005 مليار دولار في 2016.