تدشين صندوق للرعاية الصحية بقيمة 250 مليون دولار‎ في دبي

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة “تي.في.إم كابيتال هيلثكير بارتنرز” للاستثمار المباشر ومقرها دبي، إن الشركة دشنت صندوقًا بقيمة 250 مليون دولار للاستثمار في مجالات من مكافحة السرطان إلى الأدوية في أسواق من بينها: الخليج، وتركيا، ومصر، والهند، وسنغافورة.

وقال تشارلز فلو، الشريك لدى “تي.في.إم كابيتال هيلثكير”، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات على مدى العامين القادمين، مع التخطيط للانتهاء من أول صفقة في النصف الثاني من 2018.

وتستهدف “تي.في.إم كابيتال” هيلثكير أسواقًا تعتقد أنها توفر نموًا متسارعًا في التطوير والإنفاق على الرعاية الصحية، بدعم عدد من أسرع الاقتصادات نموًا.

وقال: “نعتقد أن هذا توقيت رائع للاستثمار؛ لأنه على مدى السنوات الأربع إلى الست القادمة نتوقع أن يكون المناخ الكلي للرعاية الصحية في أسواقنا المستهدفة إيجابيًا جدًا، في ظل استقرار نسبي للقواعد التنظيمية والأوضاع الجيوسياسية”.

وقادت “تي.في.إم كابيتال هيلثكير” حتى الآن استثمارات تقارب 150 مليون دولار، في منطقة الخليج بالأساس، في مجالات من بينها الرعاية الطويلة الأجل، وإعادة التأهيل، والرعاية المنزلية، وعلاج العقم، والأجهزة الطبية.

وذكر فلو أن الصندوق الجديد سيهدف إلى توزيع رأس المال، الذي تخطط الشركة لجمعه من مستثمرين عالميين وإقليميين، عبر 10 إلى 12 استثمارًا في مجالات من بينها: السرطان، والصحة العقلية، والأمراض ذات الصلة بالأيض، والتشخيص، والأدوية، والمختبرات.