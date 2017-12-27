طائرة ركاب يابانية تعود أدراجها إلى أمريكا… تعرّف على السبب؟

عادت طائرة ركاب يابانية في طريقها من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة إلى طوكيو أدراجها، بعد أن اكتشف طاقم الطائرة أن أحد المسافرين ليست لديه تذكرة.

وكانت الطائرة التابعة لخطوط طيران “أول نيبون” اليابانية أقلعت من مطار لوس أنجلوس، مساء أمس الثلاثاء متوجهة إلى طوكيو، عندما قرر قائدها العودة بعد نحو 4 ساعات، بينما كانت الطائرة تحلق فوق المحيط الهادئ في رحلة تستغرق نحو11 ساعة.

وأشارت صحيفة “مترو” البريطانية إلى أن المسافر كان يحمل تذكرة صادرة من الخطوط الجوية الأمريكية “يونايتد ايرلاينز”، وأنه صعد إلى الطائرة اليابانية بالخطأ.

وقالت عارضة الأزياء الأمريكية، كريسي تايغن، التي كانت على متن الرحلة، في تغريدة على حسابها في موقع التدوين المصغر “تويتر”: “عادت الطائرة أدراجها وهبطت في مطار لوس أنجلوس بعد 8 ساعات من الطيران. وتم إبلاغ المسافرين بأن الكابتن قرر العودة بالطائرة، بعد أن اكتشف الطاقم أن أحد المسافرين صعد للطائرة بتذكرة من شركة يونايتد إيرلاينز”.

وأضافت أن الشرطة في مطار لوس أنجلوس حققت مع المسافر والركاب الذين كان يجسلون بجانبه، مشيرة إلى أن الطائرة ستعاود رحلتها اليوم الأربعاء.