لأول مرة.. “الرقابة المالية” المصرية توافق على تأسيس شركات خلال ٢٤ ساعة

أعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر، اليوم الأربعاء، أنها بدأت تطبيق سياسات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد من خلال تبسيط الإجراءات.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات وافقت على إصدار أسهم، وتأسيس 8 شركات قابضة، وإعطاء ترخيص لإحدى الشركات، التي تعمل في مجال السمسرة في الأوراق المالية بنشاطي شراء الأوراق المالية، والبيع والشراء في نفس الجلسة، وذلك بعد 24 ساعة فقط من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.

وقالت إن هذا الإجراء سيكون متبعًا، طيلة الفترة المقبلة، من خلال إنهاء إجراءات التأسيس خلال 24 ساعة فقط من تاريخ التقدم بالطلب.

وتمثلت الأزمة الأكبر أمام المستثمرين في مصر، خلال الفترة الماضية، في امتداد إجراءات الحصول على التراخيص والإجراءات الإدارية.

ووافقت اللجنة، بحسب بيانها الصادر الأربعاء، على قيد ونقل وغلق بعض شركات الوساطة في الأوراق المالية، بالإضافة إلى صدور ترخيص لإحدى الشركات بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر.

واللافت في الأمر أنه للمرة الأولى منذ صدور قانون رقم 95 لسنة 1992 للرقابة المالية يتم إصدار تراخيص وتأسيس شركات بعد 24 ساعة فقط من استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.

يشار إلى أن الإطار القانوني لسوق رأس المال المصري يتضمن العديد من التشريعات والقواعد، التي تتيح للهيئة حماية المستثمرين وتنظيم السوق، ومنها قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 .

ومؤخرًا أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أن بلادها تقدّم حوافز ضريبية للمستثمرين تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية؛ خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للاستثمار، مثل: الصعيد، وسيناء.