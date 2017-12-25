بعد هجوم داعش على مسجدها.. مصر تطلق أول مشروع تنموي في الروضة (صور)

بدأت هيئة الثروة السمكية المصرية، في تشغيل أول المشروعات الإنتاجية، بقرية الروضة في سيناء، وهي عبارة عن مزرعة سمكية، تم إنشاؤها ضمن مشروعات وزارة الزراعة، لصالح أهالي القرية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، إنه “تم الانتهاء من تركيب كافة المستلزمات الخاصة بالمزرعة؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا”.

وأفاد المسؤول، بأنه “تم تشغيل المزرعة على مساحة فدان، مكونة من 10 أحواض وصوبة، بطاقة إنتاجية 12 طن للدورة، ومدة كل دورة 6 أشهر؛ لإنتاج سمك البلطي والبوري، وتم تعيين 20 شخصًا من أهالي الروضة للعمل بها”.

من جانبه، أشاد عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، النائب حسام رفاعي، بمشروعات التنمية التي تقودها الحكومة في شمال سيناء، معتبرًا أن “تلك المشروعات مهمة للغاية، وستساهم بدرجة كبيرة في القضاء على الإرهاب، بجانب المواجهة الأمنية”.

وقال رفاعي لـ “إرم نيوز”، اليوم: “يجب أن تسير مشروعات التنمية جنبًا إلى جنب بجوار المواجهة الأمنية للإرهابيين، كما أن سيناء مؤهلة لإقامة مجتمعات عمرانية ومشروعات استثمارية جديدة، يمكن أن تصبح ركيزة للتجارة الدولية، إذ إن قربها الجغرافي من قناة السويس؛ يمنحها ميزة تنافسية في ذلك الشأن”.

وكانت قرية الروضة، شهدت هجومًا داميًا تبناه تنظيم داعش، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث أطلق مسلحون النيران على المصلين، بعد صلاة الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإصابة 128 آخرين.