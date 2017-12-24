تونس تعلق رحلات “طيران الإمارات” إلى أراضيها

قررت تونس، اليوم الأحد، تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس، بعد لغط جرى خلال اليومين الماضيين، بشأن منع التونسيات من السفر، على متن خطوط طيران الإمارات، لفترة وجيزة.

وذكرت وزارة النقل على فيسبوك أنها قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وأعلنت الإمارات الأحد أن تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى الإمارات خلال الأيام الماضية مرده “معلومة أمنية”.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قد قال في تغريدة له تعقيباً: “تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة”.