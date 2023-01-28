بعد تصريحات ماسك.. "تسلا" تسجل أفضل أداء أسبوعي في 10 سنوات

وأشارت الشبكة إلى أن سهم "تسلا" ارتفع بنسبة 11٪، يوم أمس الجمعة، ليغلق عند 177.88 دولار، لافتة إلى أن الانتعاش جاء بعد ستة أشهر انخفضت فيها أسهم الشركة بأكثر من 40%، فيما كان التراجع بنسبة 65% عام 2022 هو الأسوأ خلال 12 عامًا للشركة.

وأوضحت الشبكة، أن ارتفاع سهم "تسلا" الأسبوع الجاري كان مدعومًا بتقرير أرباح الربع الأخير المتفائل، وتصريحات للرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأن الشركة في طريقها لإنتاج مليوني سيارة عام 2023، وأن الطلب القوي سيدعم المبيعات.

وذكرت "سي أن بي سي"، أن "تسلا" حققت ايرادات العام الماضي بمقدار 24.32 مليار دولار، فيما قال أحد الخبراء الماليين إن "قصة النمو ما زالت حية وبصحة جيدة".