بعد تصريحات ماسك.. "تسلا" تسجل أفضل أداء أسبوعي في 10 سنوات
سجلت شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية أفضل أداء أسبوعي في السوق منذ حوالي 10 سنوات، بعد أن هوت أسهمها بشكل كبير العام الماضي.
وارتفعت أسهم "تسلا"، أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، بنسبة 33٪ الأسبوع الجاري، مسجلة أفضل أداء أسبوعي لها منذ أيار (مايو) عام 2013، وثاني أفضل أداء للشركة على الإطلاق، وفقًا لشبكة "سي أن بي سي" الأمريكية.
وأشارت الشبكة إلى أن سهم "تسلا" ارتفع بنسبة 11٪، يوم أمس الجمعة، ليغلق عند 177.88 دولار، لافتة إلى أن الانتعاش جاء بعد ستة أشهر انخفضت فيها أسهم الشركة بأكثر من 40%، فيما كان التراجع بنسبة 65% عام 2022 هو الأسوأ خلال 12 عامًا للشركة.
وأوضحت الشبكة، أن ارتفاع سهم "تسلا" الأسبوع الجاري كان مدعومًا بتقرير أرباح الربع الأخير المتفائل، وتصريحات للرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأن الشركة في طريقها لإنتاج مليوني سيارة عام 2023، وأن الطلب القوي سيدعم المبيعات.
وذكرت "سي أن بي سي"، أن "تسلا" حققت ايرادات العام الماضي بمقدار 24.32 مليار دولار، فيما قال أحد الخبراء الماليين إن "قصة النمو ما زالت حية وبصحة جيدة".
وجاءت قفزة سهم "تسلا" وسط ارتفاع أوسع في السوق المالي الأمريكي، إذ ارتفع مؤشر "S&P 500" بنسبة 2.2٪ خلال الأسبوع، ومؤشر "ناسداك" بنسبة 4.3٪.
وفي تقرير الشهر الجاري، ذكرت "سي أن بي سي"، أن ماسك مالك شبكة "تويتر" دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر خاسر ثروة في التاريخ بسبب هبوط أسهم "تسلا" الحاد العام الماضي.
وأشارت إلى أن ثروة ماسك وصلت إلى 320 مليار دولار في أواخر عام 2021، فيما بلغ صافي ثروته 142.1 مليار دولار أوائل العام الجاري؛ ما يجعله ثاني أغنى شخص في العالم، متقدمًا على الهندي جوتام أداني بثروة تبلغ 125.1 مليار دولار.
ولفتت إلى أن الخسارة كانت كافية لإزاحة ماسك عن لقبه كأغنى رجل في العالم، وهو اللقب الذي يحمله الآن قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو.