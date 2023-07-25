"تليغراف": لماذا تخلّف اقتصاد بريطانيا عن الدول الأخرى؟
قالت صحيفة "تليغراف" إن على الساسة في بريطانيا الإجابة عن السؤال الوحيد المطروح حاليًا، ومفاده: لماذا تخلّف اقتصاد بريطانيا عن اقتصادات الدول الأخرى؟
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن هذا التساؤل كان يجب أن يكون محور الانتخابات الفرعية التي شهدتها البلاد، مؤخرًا، وحاضرًا في البيانات الانتخابية، لا بل أن يتصدر الصفحات الأولى للصحف، ونشرات الأخبار، في بريطانيا.
وقالت الصحيفة إنه عوضًا عن طرح هذا التساؤل، فقد انشغل الساسة بالشجار حول موضوعات أخرى كالمساواة، والسُّمنة، وحقوق المتحولين جنسيًا، وغير ذلك.
وأشارت إلى أن بريطانيا لديها أدنى نسبة إنتاجية في العالم المتقدم، مشيرة إلى أن "السلوفينيين، مثلًا، يتفوقون علينا الآن، والبولنديون في طريقهم للقيام بذلك بحلول عام 2030، أما الكوريون الجنوبيون فقد تجاوزونا، منذ العام 1985، رغم أن حصة الفرد هناك تبلغ ثلث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا، بينما نحن لا نزال نرفض الاعتراف بأسباب تدهورنا، ناهيك عن معالجتها".
واعتبرت الصحيفة في تقرير لها أن "موضوع إغلاق الحساب المصرفي لزعيم حزب بريكست السابق "نايجل فاراج" شغل الرأي العام، واستُخدمت من أجله "أنهار من الحبر"، فيما غابت موضوعات أخرى تتعلق بمدى صعوبة فتح وتشغيل حساب مصرفي في بريطانيا، وأثَّر ذلك في عكس اتجاه المستثمرين، وشجع الشركات على الانتقال إلى أماكن تقدم خدمات مصرفية ميسرة، مثل سنغافورة أو دول الخليج".
وقالت إن التعامل مع البنوك البريطانية بات مصدر إزعاج واضح بالنسبة للعملاء أكثر من ذي قبل، معتبرة أن البيروقراطية تضخمت في بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن المشكلة في بريطانيا "لا تكمن في أننا نرفض النظر إلى هذا التراجع كتحدٍ، بل إننا نرفض أن نعترف بأن هناك تراجعًا على الإطلاق، فنحن لا نزال نعتبر أنفسنا دولة غنية".
وتابعت: "اليمين في بريطانيا يؤمن بذلك لتعزيز الوطنية، بينما يفعل اليسار ذلك لتحقيق مزيد من الإنفاق" متسائلة: "لماذا تكون أرباحنا شحيحة للغاية، بينما نحن خامس أكبر اقتصاد في العالم؟".
وقارنت الصحيفة بين دخل المواطن البريطاني ونظيره الأمريكي، مشيرة إلى أن الأخير أكثر ثراءً من البريطاني بنسبة 39%، وأكثر إنتاجية منه بنسبة 38%، ناهيك عن انخفاض أسعار الوقود، والمساكن هناك، مقارنة مع تلك الموجودة في بريطانيا.
ومضت الصحيفة بالقول: "إنه لا يتعيّن علينا أن ننظر بعيدًا للتعرف على أسباب فقرنا النسبي، فمنذ آذار (مارس) 2009، قام بنك إنجلترا بزيادة حجم الأموال المتداولة في البلاد بنحو 50%، كما ارتفع حجم الإنفاق الحكومي والاقتراض، ناهيك عن ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 450% منذ العام 1971، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ناهيك عن ارتفاع مستوى البيروقراطية في القطاع الصحي".
المصدر: صحيفة "تليغراف" البريطانية