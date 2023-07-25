"تليغراف": لماذا تخلّف اقتصاد بريطانيا عن الدول الأخرى؟

قالت صحيفة "تليغراف" إن على الساسة في بريطانيا الإجابة عن السؤال الوحيد المطروح حاليًا، ومفاده: لماذا تخلّف اقتصاد بريطانيا عن اقتصادات الدول الأخرى؟

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن هذا التساؤل كان يجب أن يكون محور الانتخابات الفرعية التي شهدتها البلاد، مؤخرًا، وحاضرًا في البيانات الانتخابية، لا بل أن يتصدر الصفحات الأولى للصحف، ونشرات الأخبار، في بريطانيا.

وقالت الصحيفة إنه عوضًا عن طرح هذا التساؤل، فقد انشغل الساسة بالشجار حول موضوعات أخرى كالمساواة، والسُّمنة، وحقوق المتحولين جنسيًا، وغير ذلك.

وأشارت إلى أن بريطانيا لديها أدنى نسبة إنتاجية في العالم المتقدم، مشيرة إلى أن "السلوفينيين، مثلًا، يتفوقون علينا الآن، والبولنديون في طريقهم للقيام بذلك بحلول عام 2030، أما الكوريون الجنوبيون فقد تجاوزونا، منذ العام 1985، رغم أن حصة الفرد هناك تبلغ ثلث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا، بينما نحن لا نزال نرفض الاعتراف بأسباب تدهورنا، ناهيك عن معالجتها".