سوريا.. الحرائق تلتهم مساحات واسعة من حقول القمح (صور)

سباق محموم بين الحرائق والحصاد في سوريا، يجري عادةً كل عام، نتيجة ارتفاع الحرارة، ووقوع بعض الحوادث التي تؤدي إلى اشتعال النيران في الحقول.

وبعد أن شهدت الأيام السابقة، حرائق واسعة في حقول الحسكة ودرعا، تجددت حرائق حقول القمح، في إدلب وبصرى الشام، في وقت تجري فيه عمليات حصاد المحصول.

ووفقًا لمديرية زراعة إدلب، فإن عدة حرائق تم إخمادها في حقول قرى "الطلحية وجوباس في سراقب، والبليصة، وتل خطرة، وأبو جريف، وصولاً إلى المعرة"، حيث وصلت المساحات المتضررة إلى ما يقارب 3000 دونم.

ولم تسلم مناطق جنوب سوريا من الحرائق، حيث تجددت في مدينة بصرى الشام القريبة من درعا، إذ تمكنت وحدة الإطفاء بالتعاون مع الفلاحين من إخمادها بعد جهود مضنية.