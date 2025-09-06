السوداني: العراق سيزود الأسواق العالمية بالنفط لأكثر من 120 عاما

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، استمرار النفط العراقي بتغذية الأسواقِ العالمية، لما يزيد على 120 عاماً في أقلِّ التقديرات نظرا لما يملكه من احتياطيات كبيرة.

وجدد السوداني، خلال افتتاحه اليوم منتدى الطاقة الأول، "التزام العراقِ بالحفاظِ على التوازنِ العادلِ بين حقوقِ المنتجين والمستهلكين، رغم أن حِصّتنا التصديرية لا تتناسب مع حجمِ الاحتياطي والقدرة الإنتاجية وعددِ السكّان" وفق تعبيره.

وأكد "الانفتاح على استقبالِ الشركاتِ النفطيةِ الراغبةِ بالاستثمارِ في النفطِ والغاز، وستكون هناك إجراءات تفضيلية للشركاتِ الكبرى وفق المصالحِ العليا للعراق"، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح السوداني أن الحكومة العراقية طرحت المشاريع المتكاملة، في كلِّ استثماراتِ النفطِ والغاز.

زتابع: "يتضمن المشروع في الحقلِ النفطيِّ أو الغازيّ، إنتاج الطاقةِ الكهربائية، وقدرات مضافةً للتصفيةِ والتكرير، وإنتاج الغاز، إضافةً إلى الصناعاتِ الكيمياوية المعتمدةِ على الخامِ المنتج".

وانطلقت فعاليات منتدى بغداد الدولي للطاقة 2025، بمشاركة وزراء طاقة وقادة منظمات دولية وكبرى الشركات العالمية.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، "يشارك في المنتدى وزراء طاقة من مصر والأردن وقطر وإيران وتركيا وليبيا إلى جانب قيادات من منظمات دولية بارزة مثل منظمة أوبك ومنتدى الدول المصدّرة للغاز.

وأشارت إلى أن "الملتقى يشكل محطة مهمة للباحثين عن فرص الاستثمار في السوق العراقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد".