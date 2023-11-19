الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تبعات الحرب غير المسبوقة على غزة‎

تنطلق صفارة الانذار في قاعة الإنتاج الواسعة، ما يعطي العمال لحظات قليلة لبلوغ الملجأ، في حدث بات روتينيًّا في هذا المصنع الواقع في جنوب إسرائيل ضمن مدى الصواريخ التي تطلقها فصائل فلسطينية من قطاع غزة.

ومثل مجمل القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، تحاول مجموعة "راف – بريح" (Rav-Bariach) التكيّف مع واقع فرضته حرب لا تحمل أيّ قواسم مشتركة مع سابقاتها بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي إحدى الغرف الآمنة، يقول رافيد بروش المسؤول عن التطوير الدولي في المجموعة "في الأسابيع الأولى من الحرب، كانت الإنذارات أكثر عددًا".

وتمّ تجهيز الملجأ بمعدّات مصمّمة في المصنع، إذ إنّ "راف-بريح" تعدّ شركة إسرائيلية رائدة في مجال الأبواب المصفّحة والمقاوِمة للحريق وغيرها من التجهيزات التي توفّرها للمساكن الخاصّة والوزارات والسفارات في كل أنحاء البلاد.

غير أنّ وجود مقرّها الرئيس ومصنعها في مدينة عسقلان الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، يجعلها على بعد أقل من عشرة كيلومترات عن قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تطلق الفصائل الفلسطينية بانتظام صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وحتى حال اعتراضها من قبل نظام "القبة الحديدية"، قد يتسبّب حطامها بأضرار وفي بعض الأحيان تسفر عنه إصابات.