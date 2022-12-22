بلدة سعودية تخطف الأضواء كأفضل الوجهات السياحية في 2022

وشهدت القائمة النهائية منافسة قوية بين 136 قرية من قبل 57 دولة عضو في منظمة السياحة العالمية، قبل أن تفوز العلا بجانب 31 وجهة أخرى من 18 دولة.

وأصبحت العلا، خلال السنوات القليلة الماضية، وجهة نشطة للسياحة من مختلف دول العالم، حيث تنظم السعودية فيها فعاليات فنية وترفيهية، وتوفر أماكن إقامة وسط الصخور والمباني التي حفرها الأنباط في الصخور والجبال، وملأوا جدرانها بنقوش لا تزال شاهدة على حضارتهم.

وازدهرت قبل نحو ألفي عام حضارة الأنباط في منطقة تمتد اليوم بين الأردن والسعودية المتجاورتين، وفي حين تعد مدينة البتراء الشهيرة، التي بناها الأنباط في الأردن، وجهة سياحية عالمية معروفة، فإن مدائن صالح في العلا السعودية، التي بناها الأنباط أيضًا، لم تكن معروفة للسياح من قبل.

لكن مع تبني السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية، خطة تستهدف تحويل البلاد لوجهة سياحية عالمية، احتلت مدينة الأنباط القديمة في العلا حيزًا رئيسًا من اهتمام القائمين على تلك الخطة، لتصبح في وقت قصير وجهة سياحية تزدحم بالفعاليات التي يرغبها عشاق الأماكن التاريخية.