بلدة سعودية تخطف الأضواء كأفضل الوجهات السياحية في 2022
اختارت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، البلدة التاريخية القديمة في محافظة العلا الواقعة شمال غرب السعودية، ضمن قائمة ذهبية لأفضل 32 قرية سياحية في العام الجاري 2022.
كما اختارت المنظمة الأممية، البلدة السعودية التي باتت وجهة عالمية نشطة للسياح، خلال السنوات القليلة الماضية، مكانًا لمنح جوائزها للقرى المدرجة على القائمة من خلال حفل سيقام يومي 27-28 فبراير/ شباط 2023.
ونشرت الهيئة الملكية للعلا، والتي تشرف على خطط السعودية في تطوير محافظة العلا والاستفادة من مواقعها التاريخية، مقطع فيديو للبلدة القديمة عبر حسابها على تويتر، احتفاءً بدخول العلا في قائمة أفضل القرى السياحية.
وقالت الهيئة إنه "تطبيقًا لمفهوم التنمية السياحية الشاملة للقرى من خلال عمليات الحفظ والترميم، وتشجيع الاقتصاد المحلي عبر دعم الزراعة والحرف الفنية، وتطوير الخدمات وتجربة الزوار، نحتفي باختيار البلدة القديمة في العلا وجهة عالمية في قائمة منظمة السياحة العالمية لأفضل 32 قرية سياحية في عام 2022".
وشهدت القائمة النهائية منافسة قوية بين 136 قرية من قبل 57 دولة عضو في منظمة السياحة العالمية، قبل أن تفوز العلا بجانب 31 وجهة أخرى من 18 دولة.
وأصبحت العلا، خلال السنوات القليلة الماضية، وجهة نشطة للسياحة من مختلف دول العالم، حيث تنظم السعودية فيها فعاليات فنية وترفيهية، وتوفر أماكن إقامة وسط الصخور والمباني التي حفرها الأنباط في الصخور والجبال، وملأوا جدرانها بنقوش لا تزال شاهدة على حضارتهم.
وازدهرت قبل نحو ألفي عام حضارة الأنباط في منطقة تمتد اليوم بين الأردن والسعودية المتجاورتين، وفي حين تعد مدينة البتراء الشهيرة، التي بناها الأنباط في الأردن، وجهة سياحية عالمية معروفة، فإن مدائن صالح في العلا السعودية، التي بناها الأنباط أيضًا، لم تكن معروفة للسياح من قبل.
لكن مع تبني السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية، خطة تستهدف تحويل البلاد لوجهة سياحية عالمية، احتلت مدينة الأنباط القديمة في العلا حيزًا رئيسًا من اهتمام القائمين على تلك الخطة، لتصبح في وقت قصير وجهة سياحية تزدحم بالفعاليات التي يرغبها عشاق الأماكن التاريخية.
ويعد مسرح المرايا أشهر المعالم الحديثة في المنطقة، حيث أنشأت السعودية مسرحًا كبيرًا في المنطقة الأثرية في العلا، تتألف جدرانه العالية من المرايا التي تعكس صخور المنطقة التاريخية بينما تنظم داخله حفلات فنية لكبار فناني العالم.
كما ينظم في المكان مهرجان للمناطيد يشبه ذاك الذي يُقام في مدينة كبادوكيا التركية، حيث يتاح لركابها من عشاق التصوير رؤية العلا من السماء، وتوثيق زاوية أخرى من حضارة الأنباط العريقة.
ويقام أيضًا كل عام مهرجان طنطورة، والذي يستمد اسمه من ساعة شمسية بدائية تعتمد على ظل الشمس في تحديد المواقيت، وقد تحول لحدث يسافر لحضوره السياح.
وتسيّر الخطوط السعودية وشركات أخرى رحلات طيران من مدن المملكة الرئيسة ووجهات دولية بينها دبي، إلى مطار العلا الدولي الذي يبعد 35 كيلومترًا عن وسط مدينة العلا.
وبدأت السعودية لأول مرة في تاريخها، في 2019، بإصدار تأشيرات سياحية إلكترونية ميسرة لمواطني نحو 50 دولة أوروبية وأمريكية وآسيوية، بجانب فتح المجال لقنصلياتها لمنح تأشيرات سياحة لمواطني باقي دول العالم، ضمن توجه غير مسبوق لتطوير قطاع سياحي يدر عوائد مجزية على البلاد.
وتركزت كثير من المشاريع السياحية الكبيرة مثل "نيوم" والبحر الأحمر" في منطقة شمال غرب البلاد المطلة على البحر الأحمر بالقرب من حدود مصر والأردن، حيث الطبيعة الخلابة، والمناخ المعتدل، والتاريخ العريق لتلك المنطقة، سيما العلا.
ويقول القائمون على مشروع تنمية العلا وتحويلها لوجهة سياحية عالمية فارهة، إنهم يستهدفون الوصول في 2035، إلى مليوني زائر سنويًا للعلا، وإضافة 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) للناتج المحلي الإجمالي بجانب توفير 38 ألف وظيفة عمل دائمة.
وقال وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، خلال احتفال سابق بمناسبة إطلاق معهد لتعليم اللغة النبطية في العلا، إن العلا ستصبح أكبر متحف حي في العالم.
وينظم في المكان مهرجان للمناطيد يشبه ذاك الذي يُقام في مدينة كبادوكيا التركية، حيث يتاح لركابها من عشاق التصوير رؤية العلا من السماء.