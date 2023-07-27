بنصف ترليون.. بايدن يتحدث عن حصيلة استثمارات ضخمة لإدارته

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، إن الخطة الاقتصادية التي وضعتها إدارته، عادت بنفع كبير على الولايات المتحدة، فحفزت استثمارات مهمة للغاية.

وكتب بايدن في تغريدة "من نتائج خطتي في الاقتصاد، أننا رأينا أكثر من نصف ترليون دولار من تعهدات القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة النظيفة والتصنيع".

وفي المنحى نفسه، تابع الرئيس الأمريكي، أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بـ2.4 في المئة على أساس سنوي، في الربع الماضي من العام الحالي، في حين تراجع التضخم بشكل ملحوظ.

واستطرد أن قطاع الصناعة ساهم في النمو الاقتصادي الأمريكي بحصة هي الأكبر في البلاد منذ أربعين عاما.

ويحرص بايدن على الحديث عن حصيلة اقتصادية إيجابية، في الفترة الأخيرة، بينما يعتزم خوض انتخابات الرئاسة في 2024، رغم تحفظات من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري بسبب تقدمه في السن، وتقارير عن تراجع وضعه الصحي.