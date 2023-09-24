تقرير: إسبانيا ثالث دول الاتحاد الأوروبي بعدد العمالة المؤقتة

حلّت إسبانيا ثالثًا في عدد العمالة المؤقتة ضمن دول الاتحاد الأوروبي، بعد البرتغال وهولندا، بنسبة بلغت 17.9%، وفقًا لتقرير صادر عن مرصد سوق العمل، أخيرًا.

وأشارت صحيفة "إلـ موندو" الإسبانية، نقلًا عن التقرير، إلى أن إسبانيا لا تزال عند معدلاتها المرتفعة للإحالة من التوظيف إلى البطالة، وهي تتجاوز معدلات بقية دول الاتحاد الأوروبي، وأكثر من ضعف متوسط ​​الاتحاد؛ إذ يتم طرد 3% من العاملين سنوياً.

وقال التقرير، إن الانخفاض في العمالة المؤقتة كان لصالح الزيادة في أعداد العاملين بعقود ثابتة غير متواصلة، وهو نوع من العقود غير محددة المدة؛ مما جعل خبراء يطلبون إيضاحات عن طبيعة هذه العقود من وزير العمل الإسباني، يولاندا دياز.

وأوضح التقرير، أن العمال الدائمين غير المستمرين يتمتعون بالأمن الوظيفي مقارنة بالعمال المؤقتين؛ إذ إن العمال الدائمين يتلقون تعويضات خاصة بالعقد غير محدد المدة، ويخضعون لمعايير الترفيع والأقدمية من يوم توقيع العقد، حتى كانوا يعملون أربعة أيام في السنة.

المصدر: صحيفة "El Mundo" الإسبانية