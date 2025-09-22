عجز هائل في إنتاج الغاز.. شبح ظلام "مخيف" يطرق أبواب إيران

خيم شبح الظلام على إيران مع تنامي العجز الهائل في إنتاج الغاز، وتوقعات وصوله إلى مستويات "مخيفة" خلال الـ15 عامًا المقبلة.

ونقل موقع "نتسيف" العبري تحذيرات في هذا الخصوص، أعلنها كبير مستشاري الرئيس الإيراني علي ربيعي لوسائل إعلام إيرانية قبل أيام.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه "إذا استمر اختلال توازن الغاز بهذا المعدل، فسنواجه بحلول عام 2041 نقصًا حادًا قدره 512 مليون متر مكعب. هذا الرقم مخيف".

وتؤدي هذه الفجوة إلى عجز الحكومة الإيرانية عن تلبية ثلثي الطلب المحلي، وهو ما يؤشر على خطورة كبير في دولة تمتلك احتياطيات غاز مؤكدة، تتجاوز 33 تريليون متر مكعب، وتضعها نسبة الإنتاج في المركز الثاني بعد روسيا ضمن قائمة أكبر احتياطيات الغاز على مستوى العالم.

افتقار إلى تنويع مصادر الطاقة

ومع ذلك، فإن مزيجًا من التأخير في تطوير الحقول، والافتقار إلى تنويع مصادر الطاقة، وانخفاض الضغط على الخزانات، وعدم الكفاءة النظامية، أدت جميعها بالفعل إلى خلق عجز غير مسبوق في البلاد.

ويقدر مركز أبحاث البرلمان الإيراني العجز الجاري بنحو 150 مليون متر مكعب يوميًا، ويتجاوز 250 مليون متر مكعب في ذروة الشتاء، وهو ما يعادل على سبيل المثال استهلاك تركيا الموسمي بأكمله.

ووفقًا لوزارة النفط الإيرانية، يعتمد حوالي 70% من استهلاك الطاقة في إيران على الغاز الطبيعي. وتسهم الطاقة النظيفة بنسبة 1% فقط من إنتاج الكهرباء، بينما يأتي أكثر من 90% من محطات الطاقة الحرارية، التي يعمل معظمها بالغاز.

وللمقارنة أيضًا، تنتج تركيا ما يربو على 40 ضعفًا من الكهرباء عبر اعتمادها على الطاقة المتجددة.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية إنتاج إيران اليومي الحالي بحوالي 750 مليون متر مكعب. وبعد 10 سنوات من النمو بنسبة 5%، تباطأ نمو الإنتاج إلى 1% فقط العام الماضي.

الاستثمارات الجديدة لن تحل الأزمة

وحتى مع الاستثمارات الجديدة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتقلص إنتاج إيران من الغاز بنسبة تصل إلى 40% بحلول نهاية العقد.

وتحصل إيران على حوالي ثلاثة أرباع الغاز من حقل بارس الجنوبي، وهو خزان بحري ضخم مشترك مع قطر.

ودخل الحقل النصف الثاني من دورة حياته العام الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاجه بنحو 30 مليون متر مكعب سنويًا بسبب انخفاض الضغط.

في المقابل، استثمرت قطر بكثافة للتعويض عن هذا التراجع، حيث نشرت منصات عملاقة تزن 20 ألف طن مزودة بضواغط على نطاق صناعي، ووقعت عقودًا بقيمة 29 مليار دولار مع شركات طاقة عالمية كبرى.

أما إيران فأعدت خطة مماثلة للقطريين كجزء من صفقة بقيمة 5 مليارات دولار مع شركتي "توتال إنيرجيز"، و "سي إن بي سي" عام 2015، لكن الشركتين تراجعتا بعد ثلاث سنوات عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

خسائر يومية بـ88 مليون متر مكعب

ونظرًا لاقتصار محورية التكنولوجيا على الشركات الغربية، يظل الاعتماد الإيراني قائمًا على منصات أصغر حجمًا، وتتراوح حمولتها بين 4000 و5000 طن، وهو ما لا يمكنه وقف تراجع إنتاج الغاز، بحسب خبراء. ويضاف إلى ذلك، فقدان إيران كميات هائلة من الغاز بسبب الهدر.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي خسائر إيران اليومية من الغاز الطبيعي بـ88 مليون متر مكعب، وعزت التقديرات ذلك إلى التسربات والحرق وعدم الكفاءة.

كما تؤشر التقديرات القاتمة أيضًا إلى أنه دون استثمارات كبيرة، والوصول إلى التكنولوجيا وتنويعها، فمن المؤكد تفاقم العجز في الغاز الطبيعي، وهو ما يترك العائلات والصناعات الإيرانية عرضة لانقطاعات مزمنة للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى ضغوط اقتصادية متزايدة.