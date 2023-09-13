إنتاج روسيا النفطي سيهبط إلى 527 مليون طن العام الحالي

توقع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الأربعاء، انخفاض إنتاج النفط الروسي بنسبة 1.5 % ليصل إلى 527 مليون طن (10.54 مليون برميل يوميا) هذا العام من 535 مليونا في 2022، وفقا لما نقلته صحيفة "إزفستيا" .

وأوقفت روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط بعد السعودية، أو أرجأت نشر بعض البيانات الرئيسية عن الطاقة بما فيها معلومات عن الإنتاج والتصدير منذ أن بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا العام الماضي.

ويقول محللون إن الافتقار إلى بيانات رسمية شفافة من واحد من أكبر منتجي النفط في العالم يجعل مراقبة الإمدادات العالمية وتحليل الأسواق أكثر صعوبة.

وتعهدت روسيا علانية بخفض إنتاجها من النفط طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو نحو 5 % من إنتاجها منذ مارس/ آذار في مسعى لضبط أسواق النفط.