إنتاج روسيا النفطي سيهبط إلى 527 مليون طن العام الحالي
توقع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الأربعاء، انخفاض إنتاج النفط الروسي بنسبة 1.5 % ليصل إلى 527 مليون طن (10.54 مليون برميل يوميا) هذا العام من 535 مليونا في 2022، وفقا لما نقلته صحيفة "إزفستيا" .
وأوقفت روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط بعد السعودية، أو أرجأت نشر بعض البيانات الرئيسية عن الطاقة بما فيها معلومات عن الإنتاج والتصدير منذ أن بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا العام الماضي.
ويقول محللون إن الافتقار إلى بيانات رسمية شفافة من واحد من أكبر منتجي النفط في العالم يجعل مراقبة الإمدادات العالمية وتحليل الأسواق أكثر صعوبة.
وتعهدت روسيا علانية بخفض إنتاجها من النفط طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو نحو 5 % من إنتاجها منذ مارس/ آذار في مسعى لضبط أسواق النفط.
علاوة على ذلك قالت روسيا إنها ستخفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، بينما تخفض السعودية الرائدة في إنتاج النفط إنتاجها طواعية أيضا بمليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وأوضح شولجينوف للصحيفة في إجابة عما إذا كانت روسيا راضية عن إنتاجها: "علينا أن نراعي أننا نعمل مع دول أخرى تعمل على إحداث توازن (في سوق الطاقة)".
"في الوقت نفسه يحتاجه (النفط) كل من المنتج والمشتري. لذا فهذا قرار تم بالاتفاق ونحن سعداء به".
وأضاف وزير الطاقة الروسي أن من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 642 مليار متر مكعب في 2023 من 672 مليار متر مكعب في 2022.