الحكومة الليبية تنفي تأجير ميناء "الخُمس" لتركيا

نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، تقارير إعلامية بشأن استئجار وزارة الدفاع التركية ميناء "الخُمس" الليبي، الواقع شرق العاصمة طرابلس.

وردًّا على هذه التقارير، قال المتحدث باسم الحكومة الليبية لوكالة "ريا نوفستي" إن "الأمر غير صحيح".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ليبية بأن ليبيا أبرمت عقدًا مع تركيا يسمح لها بتأجير ميناء الخُمس لمدة 99 عامًا لاستخدامه لأغراض عسكرية، وتغطية احتياجات القوات الجوية والبحرية التركية.

وبحسب الوكالة الروسية نظم عدد من أهالي مدينة "الخُمس" الليبية وموظفي الميناء وقفة احتجاجية اعتراضًا على الاتفاقية، خاصة بعد أن علموا من جهاز حرس السواحل أن مدير الميناء أمر بإفراغه من السفن.

ونوَّهت الوكالة إلى أن احتجاجات الأهالي وصلت إلى إغلاق الطريق الساحلي وجسر الخُمس، بينما دفعت وزارة الداخلية بقوات أمنية إلى المكان.