اليونان.. النمو الجامح للسياحة ينعش الاقتصاد ويقلق دعاة حماية البيئة
سجلت اليونان خلال العام الحالي، رقمًا قياسيًّا في عدد السياح، حيث تجاوزت 31.3 مليون سائح وافد تم تسجيلهم العام 2019، ما يعد نعمة على الاقتصاد، ولكنه في ذات الوقت يثير قلقًا كبيرًا بين السكان ودعاة حماية البيئة.
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن وزارة الثقافة اليونانية، أنه في هذا الصيف وفي ظل درجات الحرارة الشديدة في بعض الأحيان في أثينا، ينتظر السائحون ما يقرب من ساعة قبل أن يتمكنوا من زيارة الأكروبوليس، حيث قفز عدد الزوار بنسبة 80٪ منذ العام 2019 .
ووفقًا لوكالة إدارة الموارد الأثرية، تسلق نحو 23 ألف شخص يوميًا تل الكافتيوس الشهير في تموز/يوليو، وفي بداية شهر آب / أغسطس، أعلنت الوزارة أنه سيتم تنظيم الزيارات في أشهر المواقع اليونانية اعتبارًا من أيلول/ سبتمبر، وسيتمكن 20 ألف شخص كحد أقصى من تسلق التل يوميًا.
وفي الجزر اليونانية أصبحت السياحة الزائدة مصدر قلق للحكومة اليونانية، التي تسعد مع ذلك بالصحة الجيدة لقطاع يمثل 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويوظف واحدًا من كل خمسة عمال.
ولفتت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الحرائق التي ضربت البلاد في نهاية شهر يوليو، ولاسيما جزيرة رودس السياحية، أججت غضب السكان وزادت من سخطهم تجاه السياح.
وأثارت صورة لشاطئ فروسكوبوس على شبكات التواصل الاجتماعي في جزيرة كيا السيكلاديكية ضجة كبيرة، فعلى يسار الصورة، الخليج صحراوي في يوليو 2018 لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق ترابي صغير، وعلى اليمين تبدو المناظر الطبيعية لشهر أكتوبر 2022 مختلفة تمامًا، 75 منزلًا قيد الإنشاء تملأ التل المطل على الشاطئ؛ سيتم تشييد مجمع فندقي فخم هناك. "هذا ما تعنيه التنمية السياحية للمناظر الطبيعية لبلدنا"، هذا ما قاله يوناني ساخط على تويتر، في حين أن معظمهم سعداء بانتعاش السياحة، إلا أن البعض قلق بشأن النمو الجامح للقطاع.
وفي سيفنوس طلب رئيس البلدية من الدولة التدخل للحفاظ على جزيرته، مقترحُا اتخاذ تدابير لحظر بناء حمامات السباحة، في حين أن الجزر اليونانية غالبًا ما تعاني من نقص المياه، أو حتى للسماح فقط ببناء منازل تحترم العمارة التقليدية.
العواقب ظاهرة بالفعل
في أرخبيل سيكلاديز بجزيرة أمورجوس يعارض سكان الجزيرة مشروع رئيس البلدية لتوسيع ميناء كاتابولا، فيما يدافع عضو مجلس المدينة عن الحاجة إلى تحديث البنية التحتية بسبب العدد الهائل للسياح الذي يأتي في الصيف، لكنه يرغب أيضًا في استيعاب السفن الكبيرة والسفن السياحية الصغيرة التي تحمل ما يصل إلى مئتي راكب، وعلى الموقع الإلكتروني لدار البلدية بعد عرض العمل، ترك أكثر من ثلاثمئة شخص تعليقات ضد المشروع.
من جانبه حذر الرئيس السابق لاتحاد شركات السياحة اليونانية SETE أندرياس أندريديس، من أنه "دون التخطيط وإدارة الأزمات لعقود من الزمن سينتهي الأمر بتدمير سانتوريني"، مشيرًا إلى إمكانية تمويل البنى التحتية، ووضع حد للإنشاءات الفوضوية والسيطرة على تكاثر الإيجارات الموسمية.
بدوره قال أستاذ التنمية السياحية في جامعة هاروكوبيو في أثينا لباريس تسارتاس، "تقتصر ظاهرة السياحة المفرطة في اليونان على عدد قليل من الوجهات مثل سانتوريني وميكونوس أو وسط أثينا، ولا تزال حديثة مقارنة بالوجهات الأخرى"، مؤكدًا أن على "الدولة اتخاذ التدابير وتحسين البنى التحتية؛ لأن العواقب على إدارة المياه أو النفايات أو ازدحام الطرق باتت ظاهرة".
وأكد أنه لمعالجة خطر الإصابة بفرط السياحة حاولت الدولة في السنوات الأخيرة، تمديد الموسم السياحي والتأكد من أن السياح لم يعودوا يأتون إلى اليونان فقط في الصيف، ولوحظ تقدم وفقًا لمسح أجرته وكالة Mindhaus ، هذا العام، حيث اختار ما يقرب من 30٪ من الزوار الأوروبيين السفر بين أبريل ومايو، و 23٪ فقط في أغسطس وسبتمبر (-9٪) مقارنة بعام 2022.
بدورهم أوضح الأكاديميون أن أهم شيء لتعزيز السياحة المستدامة والقابلة للحياة هو المشاركة المتزايدة للمواطنين اليونانيين والمنظمات غير الحكومية مثل WWF أو Ellet (الجمعية اليونانية للبيئة والتراث الثقافي، الذين يرغبون في حماية البيئة وأصالة الجزر.
بدورها أعلنت الحكومة سلسلة من الإجراءات لمكافحة السياحة المفرطة، ومنها تطوير الطاقات الخضراء والنقل الكهربائي في الجزر، وتحسين البنية التحتية، على وجه الخصوص بناء ميناء جديد في سانتوريني أو مركز لجمع النفايات في ميكونوس، ومكافحة البناء غير القانوني، ومحاولة الحد من الوصول إلى مواقع معينة.
في سانتوريني يقتصر الآن عدد الركاب الذين ينزلون على متن السفن السياحية على 8000 شخص يوميًا.
وفي جزيرة زانتي، حيث لم يعد الوصول إلى خليج Shipwreck الشهير متاحًا بعد الانهيارات الأرضية الخطيرة، سيتم تنظيم الرحلات البحرية فقط حتى يتمكن الزوار من السباحة بعيدًا عن الشاطئ، على بعد 40 مترًا من أحد أجمل الشواطئ الرملية في العالم.
المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية