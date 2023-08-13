اليونان.. النمو الجامح للسياحة ينعش الاقتصاد ويقلق دعاة حماية البيئة

وأثارت صورة لشاطئ فروسكوبوس على شبكات التواصل الاجتماعي في جزيرة كيا السيكلاديكية ضجة كبيرة، فعلى يسار الصورة، الخليج صحراوي في يوليو 2018 لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق ترابي صغير، وعلى اليمين تبدو المناظر الطبيعية لشهر أكتوبر 2022 مختلفة تمامًا، 75 منزلًا قيد الإنشاء تملأ التل المطل على الشاطئ؛ سيتم تشييد مجمع فندقي فخم هناك. "هذا ما تعنيه التنمية السياحية للمناظر الطبيعية لبلدنا"، هذا ما قاله يوناني ساخط على تويتر، في حين أن معظمهم سعداء بانتعاش السياحة، إلا أن البعض قلق بشأن النمو الجامح للقطاع.

وفي سيفنوس طلب رئيس البلدية من الدولة التدخل للحفاظ على جزيرته، مقترحُا اتخاذ تدابير لحظر بناء حمامات السباحة، في حين أن الجزر اليونانية غالبًا ما تعاني من نقص المياه، أو حتى للسماح فقط ببناء منازل تحترم العمارة التقليدية.

العواقب ظاهرة بالفعل

في أرخبيل سيكلاديز بجزيرة أمورجوس يعارض سكان الجزيرة مشروع رئيس البلدية لتوسيع ميناء كاتابولا، فيما يدافع عضو مجلس المدينة عن الحاجة إلى تحديث البنية التحتية بسبب العدد الهائل للسياح الذي يأتي في الصيف، لكنه يرغب أيضًا في استيعاب السفن الكبيرة والسفن السياحية الصغيرة التي تحمل ما يصل إلى مئتي راكب، وعلى الموقع الإلكتروني لدار البلدية بعد عرض العمل، ترك أكثر من ثلاثمئة شخص تعليقات ضد المشروع.

من جانبه حذر الرئيس السابق لاتحاد شركات السياحة اليونانية SETE أندرياس أندريديس، من أنه "دون التخطيط وإدارة الأزمات لعقود من الزمن سينتهي الأمر بتدمير سانتوريني"، مشيرًا إلى إمكانية تمويل البنى التحتية، ووضع حد للإنشاءات الفوضوية والسيطرة على تكاثر الإيجارات الموسمية.

بدوره قال أستاذ التنمية السياحية في جامعة هاروكوبيو في أثينا لباريس تسارتاس، "تقتصر ظاهرة السياحة المفرطة في اليونان على عدد قليل من الوجهات مثل سانتوريني وميكونوس أو وسط أثينا، ولا تزال حديثة مقارنة بالوجهات الأخرى"، مؤكدًا أن على "الدولة اتخاذ التدابير وتحسين البنى التحتية؛ لأن العواقب على إدارة المياه أو النفايات أو ازدحام الطرق باتت ظاهرة".