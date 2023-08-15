تجميد حسابات الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة

جمّدت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، حسابات الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة الملاحق قضائيا في لبنان وأوروبا، وحسابات مقرّبين منه، وفق ما أعلنت الهيئة المالية الاثنين.

وانتهت ولاية سلامة في 13 تموز/يوليو دون تعيين خلف له، في بلاد تشهد أزمة سياسية كبرى، وكلّف النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة.

وفي بيان أصدرته مساء الاثنين، أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجميد حسابات سلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته السابقة ماريان الحويك وعشيقته السابقة آنا كوساكوفا.

يأتي القرار على خلفية فرض الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة الخميس الماضي عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني، واعتبرت واشنطن أن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان".