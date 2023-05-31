النفط يصعد بعد خسائر حادة قبيل التصويت على سقف الدين الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ يترقب المتعاملون تصويتا متوقعا على اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 11 سنتًا إلى 73.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 69.54 دولار للبرميل. وهبط كلاهما بأكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء.