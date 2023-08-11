تقرير: تباطؤ الاقتصاد الصيني "سيف ذو حدين"

كتب محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة "الغارديان" البريطانية بيتر هانام، مقالًا استعرض فيه انعاكسات الانكماش الاقتصادي في الصين على أسعار الفائدة العالمية، وأسعار السلع، وحتى على صادرات السيارات الكهربائية خارج الصين.

وأشار إلى أنه عندما أصدر البنك المركزي الأسترالي تحديثه الاقتصادي الفصلي، الأسبوع الماضي، تصدرت التوقعات الاقتصادية "غير المؤكدة" للصين قائمة المخاوف المحلية بالنسبة لأستراليا.

وكذلك فعل صندوق النقد الدولي عندما أصدر توقعاته للاقتصاد العالمي مؤخرًا، حيثُ وضع الصين كأحد "الجوانب السلبية" في ميزان المخاطر لدى الصندوق.

وقال الصندوق الدولي في تقريره، إن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جائحة "كوفيد-19" كان يتعثر، مع احتمال حدوث تداعيات عبر الحدود في حال تباطأ هذا التعافي.

وأشارت "الغارديان" إلى أن تقرير الصندوق الدولي جاء كتأكيد إضافي على أداء الصين المخيّب للآمال، حيث انزلق الاقتصاد إلى الانكماش للمرة الأولى، منذُ أواخر العام 2020، فيما كانت اتجاهات الصين أحيانًا غير متوافقة مع اتجاهات الدول الأكثر ثراءً.