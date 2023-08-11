تقرير: تباطؤ الاقتصاد الصيني "سيف ذو حدين"
كتب محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة "الغارديان" البريطانية بيتر هانام، مقالًا استعرض فيه انعاكسات الانكماش الاقتصادي في الصين على أسعار الفائدة العالمية، وأسعار السلع، وحتى على صادرات السيارات الكهربائية خارج الصين.
وأشار إلى أنه عندما أصدر البنك المركزي الأسترالي تحديثه الاقتصادي الفصلي، الأسبوع الماضي، تصدرت التوقعات الاقتصادية "غير المؤكدة" للصين قائمة المخاوف المحلية بالنسبة لأستراليا.
وكذلك فعل صندوق النقد الدولي عندما أصدر توقعاته للاقتصاد العالمي مؤخرًا، حيثُ وضع الصين كأحد "الجوانب السلبية" في ميزان المخاطر لدى الصندوق.
وقال الصندوق الدولي في تقريره، إن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جائحة "كوفيد-19" كان يتعثر، مع احتمال حدوث تداعيات عبر الحدود في حال تباطأ هذا التعافي.
وأشارت "الغارديان" إلى أن تقرير الصندوق الدولي جاء كتأكيد إضافي على أداء الصين المخيّب للآمال، حيث انزلق الاقتصاد إلى الانكماش للمرة الأولى، منذُ أواخر العام 2020، فيما كانت اتجاهات الصين أحيانًا غير متوافقة مع اتجاهات الدول الأكثر ثراءً.
وانكمشت أسعار المنتجين في الصين على سبيل المثال، خلال الأشهر الـ10 الماضية، فيما أصبحت أسعار المستهلكين سلبية أيضًا مقارنة بالعام السابق.
وبينت الصحيفة البريطانية أن معدل البطالة في الصين آخذ في الارتفاع، خاصة بين فئة الشباب في المدن، حيث وصل إلى 1 من كل 5 خلال الأشهر الأخيرة محققًا مستوى قياسيًا.
كما واصلت أسعار العقارات في الصين انخفاضها على الرغم من حجم التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، في حين أن قيمة العقارات في دول مثل أستراليا آخذة في الارتفاع رغم قيام البنك المركزي في أستراليا برفع أسعار الفائدة.
وأوضحت "الغارديان" أن معدلات الاقتصاد الصيني تُلقي بتأثيرات كبيرة على مصير البلدان التي تعتمد عليها باعتبارها أكبر شريك تجاري لهذه الدول وهذا يشمل معظم، إن لم يكن كل دول شرق آسيا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا.
ونوهت الصحيفة إلى أنه عندما أعلنت الصين، يوم الثلاثاء الماضي، بياناتها التجارية لشهر تموز/يوليو الماضي، والتي كانت أضعف من المتوقع بما في ذلك انخفاض صادراتها بنسبة 15 ٪ تقريبًا ، كانت أسعار خام الحديد من بين السلع التي تعرضت للانهيار.
ورأت الصحيفة أن لدى المزارعين في العالم أيضًا أسبابهم للقلق، لا سيما بعد أن تراجعت واردات الصين من القطن إلى أدنى مستوياتها خلال 5 سنوات، ما تسبب في انخفاض صادرات الملابس والأحذية، بحسب مركز أبحاث "رابوبونك/RABOBANK" عن بيانات أمريكية.
وبينما لا يزال صندوق النقد الدولي وآخرون يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2٪ هذا العام و4.5٪ في المستقبل، فإنه يمكن لتباطؤ الاقتصاد الصيني أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى السير "في اتجاهات متنافسة"، حسبما يرى هاري مورفي كروز، الخبير الاقتصادي في شركة "موديز" للتحليل العالمية.
وقال كروز، إن "انخفاض الأسعار في الصين يعزز مكافحة التضخم عالميًا على المدى القصير، ويسهل مهمة البنوك المركزية قليلاً، مما يقلل من بعض ارتفاعات أسعار الفائدة عالميًا"، مضيفًا أن "الانتعاش الاقتصادي الباهت في الصين سيقضي على النمو العالمي على المدى المتوسط".
وأوضح أنه "في فترات الانكماش الماضية، كنا نتطلع في كثير من الأحيان إلى الصين لتكون محركًا لهذا النمو العالمي، ولكن في الوقت الذي تواجه فيه الصين مخاوف هيكلية في سوقها العقاري وتحولًا تدريجيًا إلى النمو الذي يقوده المستهلك، فقد لا يكون هذا المحرك موجودًا أصلًا لتقديم الدعم بالقدر نفسه هذه المرة".
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن صانعي السياسة في الصين يرغبون بكسر دورة الانكماش قبل أن تترسخ، وإلا سيقوم المستهلكون بتقليص إنفاقهم أكثر لأنهم يتوقعون أن تنخفض الأسعار أكثر إذا قاموا بذلك.
وأوضح كروز أن صادرات الصين من السيارات نمت في شهر حزيران/يونيو الماضي، بأكثر من 50٪ عن العام السابق، مشيرًا إلى أن أي نمو إضافي في الصادرات الصينية قد يؤدي إلى الضغط على المنافسين لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية سريع النمو.
وكانت الصين قد تجاوزت بالفعل صادرات السيارات من كوريا الجنوبية بحلول، العام 2021، كما تخطت صادرات ألمانيا من السيارات بعد ذلك بعام، فيما تقترب الصين، الآن، من اليابان "زعيمة العالم" في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية