مفاوضات مع 3 دول ليست غربية.. من يدشن المحطة النووية الثانية في تركيا؟

كشفت تركيا عن طرف ثالث دخل على مفاوضات إنشاء ثاني محطة نووية في البلاد.

ونقل بيان رسمي، اليوم الجمعة، عن وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار قوله إن الطرف الثالث هو الصين، مشيرًا إلى أن المباحثات معها وصلت إلى نقطة مهمة للغاية.

وذكر الوزير أنه يتعين حسم هذه المفاوضات في غضون بضعة أشهر، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" الرسمية.

وانضمت الصين إلى دولتين أخريين أبدتا اهتمامًا ببناء المحطة الجديدة، وهما روسيا وكوريا الجنوبية، حيث أكد "بيرقدار" أن المفاوضات معهما لا تزال متواصلة، مبينًا أن بلاده تُولي أهمية لنقل التكنولوجيا النووية وتوطينها.

ومن المتوقع أن يكون موقع المحطة الثانية هو في ولاية سينوب شمال البلاد على البحر الأسود.

وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تحظى بعلاقات قوية مع الصين وروسيا، رغم الانتقادات الغربية وتحديدًا من الولايات المتحدة لها على هذا النوع من التقارب.