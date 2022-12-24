بقيمة 1.66 تريليون دولار.. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة

أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون يوم الجمعة مشروع قانون لتمويل الحكومة بقيمة 1.66 تريليون دولار يقدم تمويلا عسكريا قياسيا ويرسل مساعدات إلى أوكرانيا، قبل ساعات من الموعد النهائي عند منتصف الليل.

وتمت الموافقة على مشروع قانون الإنفاق للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول على أساس تصويت حزبي إلى حد كبير بموافقة 225 صوتا مقابل 201، بعد موافقة مجلس الشيوخ في اليوم السابق.