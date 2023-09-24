العراق يحصر التعاملات التجارية بالدينار بدلاً من الدولار العام المقبل

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تسلّم للمسافرين، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الوكالة أن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، قال في بيان إن "البنك ماضٍ للاستغناء عن التحويلات الخارجية "السنة المقبلة"، واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي".

وأكد الوزير العراقي، خلال اجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أن "سعي البنك المركزي إلى فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حاليًا، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة، منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)".

وأشار العلاق إلى أن "النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبولٍ وإشادةٍ دوليتين، وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة".