صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 6% خلال شهر

أظهرت بيانات رسمية في بكين الخميس أنّ صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 6.1% بين يونيو ويوليو، وذلك بعد أن أحيت الجولة الأخيرة من المحادثات بين البلدين الشهر الماضي الآمال بتوصّلهما إلى اتّفاق تجاري شامل.

وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية إنّ الصين صدّرت إلى الولايات المتحدة في يوليو بضائع بقيمة 35.8 مليار دولار، مقارنة بـ38.2 مليار دولار في يونيو و28.8 مليار دولار في مايو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أمس الأربعاء أنه قد يفرض مزيدا من الرسوم الجمركية على الصين.