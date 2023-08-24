تزايد توصيلات الكهرباء غير القانونية في إسبانيا

تفاقمت مشكلة توصيلات الكهرباء غير القانونية في إسبانيا بشكل كبير؛ بسبب مزارع الماريجوانا الداخلية، خاصة في الأندلس وكاتالونيا، وفق صحيفة "ABC" الإسبانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن هناك مناطق يصل فيها استهلاك الكهرباء إلى 3.5 ضعف ما تحدده العدادات القانونية، وهناك محولات اشتعلت فيها النيران لأنها سجلت زيادة هائلة في الطلب بسبب التوصيلات غير القانونية.

وأكدت أن عمال شركة "إنديسا"، أكبر شركات الكهرباء في إسبانيا، وهي إحدى الشركات الأكثر تضررًا من هذه الأعمال الإجرامية، يتعرضون للاعتداءات والتهديدات عندما يذهبون لتفقد المرافق أو إصلاح الوصلات غير القانونية، كما أن هناك فنيين يضطرون للذهاب إلى تلك المناطق ملثمين، وبرفقة الشرطة الوطنية وشرطة البلدية، لتجنب التعرف عليهم والاعتداء عليهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، لم يتمكن المحول في حي موريللو في إشبيلية من الصمود في وجه الحمل الزائد الناتج عن الاحتيال الهائل، خاصة فيما يتعلق بمزارع الماريجوانا التي تستهلك إحداها ما يعادل استهلاك 80 منزلًا من الكهرباء، فاحترق.

وقالت إنه رغم قدرة المحول على إمداد أكثر من 1200 عميل بمفرده، إلا أنه لم يكن يغطي سوى 105 عملاء فقط، أي أن لديه طاقة أكبر بعشر مرات، إلا أن الحمل الزائد الناجم عن أدوات التوصيل غير القانونية تسبب في تدميره.

وأضافت الصحيفة أن الاحتيال الكهربائي لا يكشف فقط عن عمل إجرامي، أو احتيال ضد شركة التوريد، لكنه قبل كل شيء، يكشف عن وضع يكون فيه الخطر جسيم على الأشخاص والمنشآت، علاوة على أنه يسبب زيادة في فاتورة الكهرباء، حيث إن الطاقة التي تستهلك يتم أخذها بشكل غير قانوني من شبكة العملاء الآخرين الذين لديهم عقود.

وأكدت أنه تم تقدير قيمة الاحتيال الناتج عن الاستهلاك العالي لمزارع الماريجوانا بمبلغ 2.097 مليون يورو في الأعوام الأربعة الماضية، إذا تم أخذ متوسط سعر الكهرباء في تلك الفترة الزمنية في الاعتبار، ولكن إذا تم تقدير متوسط سعر العام الماضي، فإن تكلفة الاحتيال في عام 2022 بلغت 3.138 مليون يورو.

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية.