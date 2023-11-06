الكويت تدرس فرض ضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات

أظهرت وثيقة، أن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقًا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15%، على الأقل، على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.

ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5% من الأرباح.

في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.

وقالت وزارة المالية في رد على سؤال برلماني مؤرخ في الـ30 من تشرين الأول/أكتوبر، إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدًا لاختيار "الممارسة الفضلى" التي تحقق مصلحة الكويت.

وأضافت الوزارة أن "أحد الخيارات المطروحة إصدار تشريع ضريبي محلي.. بأنْ يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلًا من سدادها بالخارج".