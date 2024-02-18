غزّيات يعملن في حياكة الحفاضات لبيعها بأسعار مخفّضة (صور)

فرضت حرب غزة واقعًا مأساويًا في كافة مناحي الحياة بالقطاع، وحوّلت اللوازم الأساسية إلى مطالب صعبة المنال، في ظل شلل الحياة، فضلًا عن الأسعار الباهظة لتلك اللوازم التي تضاعفت لأكثر من 10 أضعاف.

وبعد أن أغلقت الفلسطينية ميساء القططي مركز "ميرفي" للتدريب المهني والتطوير، الذي كانت تديره، جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وخطر التنقل بين المدن، عادت وأحيت الفكرة من جديد بسبب تداعيات الحرب.

تقول القططي، من مدينة رفح: "أعمل مديرة لمركز مختص في التدريب المهني على الخياطة والتجميل دون مقابل، كون المركز يعتمد على التمويل الخارجي من قبل الشركاء في المؤسسات الأهلية، وكنّا نحاول دومًا أن نصنع سيدة عاملة ومنتجة قادرة على إعالة أسرتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".