غزّيات يعملن في حياكة الحفاضات لبيعها بأسعار مخفّضة (صور)
فرضت حرب غزة واقعًا مأساويًا في كافة مناحي الحياة بالقطاع، وحوّلت اللوازم الأساسية إلى مطالب صعبة المنال، في ظل شلل الحياة، فضلًا عن الأسعار الباهظة لتلك اللوازم التي تضاعفت لأكثر من 10 أضعاف.
وبعد أن أغلقت الفلسطينية ميساء القططي مركز "ميرفي" للتدريب المهني والتطوير، الذي كانت تديره، جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وخطر التنقل بين المدن، عادت وأحيت الفكرة من جديد بسبب تداعيات الحرب.
تقول القططي، من مدينة رفح: "أعمل مديرة لمركز مختص في التدريب المهني على الخياطة والتجميل دون مقابل، كون المركز يعتمد على التمويل الخارجي من قبل الشركاء في المؤسسات الأهلية، وكنّا نحاول دومًا أن نصنع سيدة عاملة ومنتجة قادرة على إعالة أسرتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأضافت القططي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اضطررت لإغلاق المركز والتوقف عن العمل لظروف الحرب والقصف، لكن بعد عدة أشهر وجدت أن حفاضات الأطفال "بامبرز" أصبحت تباع بأكثر من 15 ضعف ثمنها الأساس.
وتابعت: "لأن الحفاضات ضرورية لعشرات الآلاف من الأطفال، لاسيما مع وصول عدد سكان رفح إلى ما يزيد على 1.4 مليون نسمة جراء النزوح، فكرت بمشروع حياكة حفاضات الأطفال من مكونات بديلة".
استأجرت القططي مكانًا وسط مدينة رفح، وأعدت خطة كاملة للعمل، تضمنت الإعلان على صفحة المركز عبر موقع للتواصل الاجتماعي عن الحاجة إلى سيدات يعملن بمجال الخياطة في مدينة رفح، حيث تقدم عدد منهن للإعلان، وتم تشغيل 17 سيدة ورجلين، بعد أن دربتهم القططي شخصيًا على آلية العمل وكيفية صناعة الحفاضات، وفق قولها.
بدأت القططي بجمع ألبسة كورونا البيضاء، التي دخلت قطاع غزة بكميات كبيرة جدًا، واشترت من أحد التجار الأغلفة الخارجية للحفاضات، كان جلبها من غزة بعد توقف مصنعه عن العمل، كما اشترت الكميات اللازمة من القطن الطبي، لتبدأ عملية الفرز واستخراج الحبال المطاطية من ألبسة كورونا، وقص الألبسة إلى قطع صغيرة بحجم الحفاضات وبعدة مقاسات، وفق تعبيرها.
وأكدت أنه "بدأنا بإنتاج كميات كبيرة من حفاضات الأطفال بعدة مقاسات، وبجودة عالية مقارنة بالإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى أنه رخيص الثمن جدًا مقارنة بالسعر الموجود في الأسواق، حيث إننا نبيعه بسعر التكلفة وبثمنه الأصلي".
ولفتت القططي إلى تلقيها عددًا كبيرًا من الإشادات من أفراد عائلات استخدموا الحفاضات لأطفالهم، مؤكدين أن تلك الحفاضات لا تختلف عن المعروضة في الأسواق بأسعار فلكية، ما شجعها على الاستمرار في إنتاج كميات إضافية.
وأعربت عن فخرها بالعاملات لديها اللواتي يصممن على العمل والإنتاج رغم قسوة ظروف الحرب المستعرة، مطالبة المؤسسات الدولية بدعم هذا المشروع وتطويره لإنتاج كميات أكبر من الحفاضات لتغطية حاجة السوق.
ومن جهتها، قالت النازحة إلى رفح من شمال غزة، أم محمد، والتي تعمل داخل المكان في حياكة الحفاضات: "نزحت أنا وعائلتي من شمال غزة قبل نحو شهرين مع اشتداد القصف الإسرائيلي وعمليات الاقتحام الميدانية، ووصلنا إلى غرب مدينة رفح داخل خيمة تضم أكثر من 12 شخصًا".
وأضافت أم محمد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أخبرتني ابنتي عن إعلان المركز للحاجة إلى سيدات يعملن في مجال الخياطة، وفورًا تواصلت مع المركز وتوجهت إليه لإتمام الاتفاق على العمل، حيث أصبحت عاملة في حياكة حفاضات الأطفال.
وتابعت: "أنا سعيدة جدًا لأنني استطعت العمل في هذه الظروف القاسية، والحصول على عائد مادي أستطيع من خلاله إعالة عائلتي، وقضاء جزء من احتياجاتهم، جنبًا إلى جنب مع سعادتي بالعمل من أجل عشرات الآلاف من الأطفال في غزة، الذين تنتظر عائلاتهم الحصول لهم على حفاضات بسعر معقول".